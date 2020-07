Guru delle startup fatto a pezzi con la motosega. "Il killer? Esperto" (Di giovedì 16 luglio 2020) Redazione Decapitato e smembrato con una sega elettrica. È il destino toccato a Fahim Saleh, 33 anni, milionario imprenditore bengalese, ucciso nel suo appartamento extralusso da oltre 2 milioni di dollari a New York, Lower East Side di Manhattan. Un omicidio efferato che sta scuotendo gli Stati Uniti e il mondo del tech visto che Saleh era il fondatore di Gokada, azienda di trasporti on demand, cioè su richiesta anche attraverso app, caratterizzata da un servizio di noleggio di motociclette e mototaxi con sede a Lagos, in Nigeria. Nata nel 2018, la start-up ha raccolto 5,3 milioni di dollari in capitale di rischio a giugno 2019. Secondo quanto emerso dalle videocamere di sorveglianza, il giovane è entrato in ascensore seguito dal killer che indossava guanti, cappello e una maschera sul viso. «Il criminale aveva una valigia ha ... Leggi su ilgiornale

