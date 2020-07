Federica Sciarelli lascia Chi l’Ha Visto? “Volevo andarmene ma la Rai…” (Di giovedì 16 luglio 2020) Il valzer tra Federica Sciarelli e il suo Chi L’Ha Visto va avanti da diverso tempo, ma negli ultimi mesi la possibilità di un addio sembra aver preso piede con più forza del solito. Addirittura, al termine dell’ultima edizione dello storico format, la giornalista e conduttrice aveva dato per ufficiale la propria decisione; un cambio potenzialmente epocale, sia per lei che per il programma in sé. La possibilità di rinunciare alla trasmissione e alla sua conduttrice ha però spinto la rete ad esporsi per mantenere invariato lo status quo; e nel giro di poche settimane, l’eventualità dell’addio pare sempre più remota. “Avevo bisogno di staccare, volevo fare un passo indietro”: Federica Sciarelli rivela le sue intenzioni di ... Leggi su velvetgossip

blogtivvu : Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto? “Ci ho pensato ma resto” - Sandro19714 : E alloraaaa ?????? Federica Sciarelli e l'addio a Chi l'ha Visto, la conduttrice chiarisce: «Mi hanno chiesto di resis… - SerieTvserie : Federica Sciarelli su Chi L'ha Visto?: 'Volevo lasciare, ma non è stato difficile convincermi a rimanere' - tvblogit : Federica Sciarelli su Chi L'ha Visto?: 'Volevo lasciare, ma non è stato difficile convincermi a rimanere' - GPasqui : Federica Sciarelli su Chi L'ha Visto?: 'Volevo lasciare, ma non è stato difficile convincermi a rimanere' -