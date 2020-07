Ecco un metodo fai da te per profumare a lungo i pavimenti (Di giovedì 16 luglio 2020) State facendo le pulizie in casa? Ecco tutti i rimedi utili per pulire e profumare i vostri pavimenti. A seconda del materiale con cui è fatto il vostro pavimento, occorre utilizzare un prodotto specifico per evitare di rovinarlo. pavimenti in parquet I pavimenti in parquet possono essere trattati con dei rimedi casalinghi economici. Mescolate 3 litri di acqua con 15 grammi di bicarbonato di sodio e aggiungete un po’ di sapone di Marsiglia, preferibilmente liquido. Passate il rimedio sul pavimento con un panno asciutto e pulito e poi asciugate. Per il marmo Essendo il marmo un materiale molto delicato può essere trattato con un rimedio fatto con: 3 litri di acqua 150 ml di alcool denaturato 15 ml di sapone liquido di Marsiglia. Il vostro pavimento risulterà splendente e ... Leggi su pianetadonne.blog

GiuseppeNava3 : @parcheggiando @SplendorSolis00 @AngyG17 ecco il reddito di cittadinanza, non un vero temporaneo strumento di soste… - P101Ventures : Come funziona un fondo di #venturecapital? Con Andrea Di Camillo, managing partner di #P101, ecco tutte le fasi de… - Laria982 : @tinapica88 Ieri Piero Angela parlava della ghigliottina come metodo meno crudele per infliggere la pena di morte.… - MonkeyssArct : @LJkomTrikru ECCO SI io uso lo stesso metodo - SofiaGinanni : Ecco il metodo BANNON “ Pianificare “ per vincere le Elezioni -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco metodo E-mail phishing: ecco alcuni metodi per riconoscerle Tecnoandroid Juventus Summer Camp 2020, ecco come iscriversi

Semaforo verde! Da questa settimana sono infatti iniziate le prime attività degli Juventus Summer Camp 2020, l’esperienza unica che dà l’opportunità a ragazzi e ragazzi di divertirsi all’insegna del ...

Come attivare il Bonus Vacanze

A partire dall’inizio del mese di luglio è possibile richiedere ed utilizzare il Bonus Vacanze 2020. Si tratta di una delle agevolazioni previste dal recente Decreto Rilancio che mira a garantire agli ...

Semaforo verde! Da questa settimana sono infatti iniziate le prime attività degli Juventus Summer Camp 2020, l’esperienza unica che dà l’opportunità a ragazzi e ragazzi di divertirsi all’insegna del ...A partire dall’inizio del mese di luglio è possibile richiedere ed utilizzare il Bonus Vacanze 2020. Si tratta di una delle agevolazioni previste dal recente Decreto Rilancio che mira a garantire agli ...