Diodato, il cantante dell'estate che non ci aspettavamo (Di giovedì 16 luglio 2020) * Antonio Diodato, 38 anni. Il cantante ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo con «Fai rumore» e salutato la fine del lockdown suonando, solo in scena, all’Arena di Verona. Diodato, di cui stiamo ascoltando il singolo «Un’altra estate», torna ora live con i 5 «Concerti di un’altra estate» (info su Diodatomusic.it). Questo il testo che ha scritto per GQ di luglio/agosto 2020. Lo vedi, arriva un’altra estate, un’estate diversa, quasi inaspettata, ormai. L’abbiamo sentita arrivare pian piano, scrutando il mondo dalle nostre finestre, dai nostri balconi. La natura intorno si risvegliava, con sempre più forza, fino a esplodere in una primavera potentissima, piena ... Leggi su gqitalia

