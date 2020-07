Clima, Coldiretti: “Da cavallette danni per diversi milioni in Sardegna” (Di giovedì 16 luglio 2020) Ammontano a diversi milioni di euro i danni causati dall’invasione di cavallette in Sardegna nel Nuorese dove sono andati distrutti grano, ortaggi, foraggi, erba medica ed altre colture con oltre 13mila ettari devastati dagli sciami di insetti. E’ quanto emerge da una prima ricognizione della Coldiretti sui problemi causati alle aziende agricole sarde da quella che è una vera e propria catastrofe biologica, che sta mettendo in ginocchio un centinaio di aziende con molti agricoltori costretti ad anticipare il raccolto o addirittura a destinarlo ad alimentazione degli animali. I paesi più colpiti – spiega la Coldiretti – sono quelli della Valle del Tirso, nel centro della regione, in particolare a Ottana, Orotelli, Oniferi, Orani, Illorai, ... Leggi su meteoweb.eu

Acqua in agricoltura, con clima pazzo bene Regione su deflusso minimo vitale ... che il mondo agricolo stava aspettando. Così Coldiretti Varese commenta positivamente la delibera regionale riguardante ...

Denominazione Comunale d’Origine per il Percoco di Tursi

Sarà varata nella seduta di giovedì 16 luglio alle 17:30 del Consiglio Comunale riunito nella Sala Consiliare del Comune di Tursi l’adozione della Denominazione Comunale d’Origine del Percoco di Tursi ...

