Si uccide in diretta Facebook, 400 persone guardano la diretta implorandogli di non farlo (Di mercoledì 15 luglio 2020) Si uccide in diretta Facebook, 400 persone guardano la diretta. Jonathan Bailey, attivista per la salute mentale di 50 anni, noto come Baz o Bazza, è stato trovato senza vita in un appartamento a Newcastle-under-Lyme, nello Staffordshire. Prima ha annunciato il suo suicidio su Facebook nel corso di una diretta seguita da 400 persone che gli hanno chiesto di non farlo, avvisando anche la piattaforma di quello che stava succedendo. Ha annunciato in diretta su Facebook il suo suicidio, mentre oltre 400 persone erano connesse e gli chiedevano di non farlo. Ma non è servito a ... Leggi su limemagazine.eu

