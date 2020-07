Serie A, sarà Giua l’arbitro di Spal-Inter (Di mercoledì 15 luglio 2020) Designato l’arbitro di Spal-Inter In vista della quattordicesima giornata del girone di ritorno della Serie A in programma per giovedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Spal-Inter, in programma per giovedì 16 luglio con calcio d’inizio alle ore 21:45, sarà diretta dall’arbitro Antonio Giua, 32enne di Pinerolo. Il fischietto sardo sarà assistito da Alassio e Gori. Il quarto uomo sarà Abbattista. Al VAR ci sarà Doveri e all’AVAR Di Iorio. L'articolo Serie A, sarà Giua l’arbitro di Spal-Inter proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine

Gazzetta_it : #Juve all'avanguardia pure nel marketing: la seconda maglia sarà blu notte - Gazzetta_it : #Rangnick e #Milan, tutto fatto: doppio ruolo allenatore e d.t. #Maldini in bilico - Elena04506712 : @Cris58Hy ...ma quanta gente ci sarà che nn capisce nulla???...io questa serie la vedrei a diritto a tutte le ore!!… - jungleLella87 : @LittleA_83 Speravo mi stessero prendendo in giro, invece no. Ma come si fa? - Cinzy08_ : RT @cristinascat10: @Cinzy08_ Grande merito a Can, il fattore trainante d questi ascolti!! Ogni sua serie sarà sempre un successo, qui in I… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie sarà Cosa c’è nella «cassetta degli attrezzi» tecnologici degli avvocati Il Sole 24 ORE