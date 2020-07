Piero Pelù lotta per l’ambiente e aderisce alla raccolta firme per Conte contro l’inquinamento di Taranto (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ancora una volta Piero Pelù lotta per l'ambiente e si mette al servizio di una causa che interessa l'inquinamento, la sicurezza e la situazione sanitaria. Teatro della protesta è la città di Taranto dove un comitato formato da sei associazioni ha inviato una lettera all'indirizzo del premier Giuseppe Conte per chiedere che venga messo un punto sullo scempio territoriale per il quale è tristemente noto il capoluogo pugliese. Così l'8 luglio Donne e Futuro per Taranto Libera APS, Genitori Tarantini, LiberiAmo Taranto, Lovely Taranto, Peacelink e Comitato Quartiere Tamburi hanno firmato una missiva alla quale ha aderito anche il rocker fiorentino. Per il momento le firme hanno raggiunto quota 4000. ... Leggi su optimagazine

