PES 2021 sarà un aggiornamento di PES 2020, è ufficiale (Di mercoledì 15 luglio 2020) Pochi giorni fa vi avevamo parlato di PES 2021 e del fatto che molto probabilmente il gioco non sarà un titolo standalone bensì un "aggiornamento stagionale".Ebbene ora è arrivata la conferma di Konami attraverso un comunicato stampa che vi riportiamo qui sotto:"Poiché l'industria è vicinissima a un'entusiasmante nuova generazione di console, crediamo che ora sia il momento perfetto per condividere con voi alcuni dei nostri piani per il futuro del franchise PES".Leggi altro... Leggi su eurogamer

