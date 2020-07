Pensione a 64 e accesso con blocco età pensionabile: chiarimenti (Di mercoledì 15 luglio 2020) I dubbi che molto spesso assillano i lettori di Notizieora.it, nella maggior parte dei casi sono argomenti che interessano una più vasta platea di destinatari. Proprio per questo motivo in questo articolo tratterò la possibilità di pensionamento a 64 anni e il blocco dell’aumento dell’età pensionabile per i lavoratori gravosi ed usuranti fino al 31 dicembre 2022. Pensione a 64 anni Premettendo che non sono moltissime le misure che offrono un pensionamento a 64 anni per chi non ha accumulato un buon numero di anni di contributi, cerchiamo di rispondere alla domanda di una lettrice che chiede le sue possibilità: Buongiorno spero in vostra risposta in merito alla mia possibilità di Pensione… Ho 64 anni e 32 anni e mezzo di contributi posso sperare nella ... Leggi su notizieora

