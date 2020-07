Pagelle Sassuolo-Juventus 3-3: voti e tabellino Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni, i gol di Sassuolo-Juventus, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Succede di tutto al Mapei Stadium in una delle partite più belle e divertenti del campionato. I bianconeri partono forte e si portano sul 2-0 dopo 10′: ma la reazione dei padroni casa è veemente e ne viene fuori un 3-3 pirotecnico. Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 5; Muldur 7, Peluso 5, Chiriches 5.5 (30’ st Marlon 6), Kyriakopoulos 5.5; Magnanelli 6 (22’ st Bourabia 6), Locatelli 6.5; Berardi 7 (41’ st Ferrari sv), Djuricic 6.5 (21’ st Traore 6), Boga 6 (42’ st Raspadori sv); Caputo 7. In panchina: Pegolo, Magnani, Toljan, Ghion, ... Leggi su sportface

Una partita spettacolare tra Sassuolo e Juventus termina 3-3. I bianconeri vanno in vantaggio per 2-0 con i gol di Danilo e Higuain, ma si lasciano raggiungere da Djuricic e Berardi. Padroni di casa a ...

La partita sembra mettersi subito in discesa per i bianconeri, i quali dopo aver sudato a freddo per una girata di “Ciccio Caputo” in area di rigore, trovano il gol con Danilo che dal limite dell’area ...

