Manchester United | Rashford riceve un dottorato d’onore dall’università della città

L'attaccante del Manchester United, Marcus Rashford, negli ultimi mesi si è impegnato molto nella campagna contro la povertà infantile, tanto da spingere il governo britannico a fornire buoni pasto gratuiti a circa 1,3 milioni di bambini durante le vacanze estive. Ora il calciatore della Nazionale inglese riceve un dottorato d'onore dall'Universita' di Manchester, proprio per il suo grande impegno in questa giusta causa. Rashford, ottenuto il prestigioso riconoscimento, si è detto incredibilmente orgoglioso e soddisfatto: "Oggi e' una giornata di orgoglio per me e la mia famiglia. Abbiamo ancora molta strada da fare nella lotta per combattere la poverta' infantile in questo paese, ma ...

