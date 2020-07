Lazio, Leiva: nuova operazione al ginocchio. Sbagliato primo intervento? (Di mercoledì 15 luglio 2020) Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, Leiva ha subìto un intervento chirurgico ai primi di aprile per l'asportazione di un menisco ma, una volta rientrato in gruppo, sono iniziati i problemi. Leggi su lapresse

Il campionato di Lucas Leiva è come se fosse finito il 29 febbraio scorso, quando ha giocato l'ultima partita ufficiale con la Lazio (90 minuti nella sfida vinta contro il Bologna). Da allora un fasti ...I consigli Fantacalcio Serie A sono arrivati alla 33^ giornata: questa volta non ci sono pause di sorta, perché martedì 14 luglio saremo già in campo per vivere Atalanta Brescia che rappresenta un ant ...