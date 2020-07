La pandemia non spaventa l’editoria Usa (Di giovedì 16 luglio 2020) A capo di una casa editrice, pubblichereste le memorie di Donald Trump alla fine del suo mandato presidenziale? La domanda è stata posta da Isaac Chotiner sul New Yorker a Dana Canedy, appena designata vicepresidente del gruppo editoriale Simon & Schuster, nonché direttrice della sua sigla ammiraglia. Della nomina si è parlato molto sui media d’oltreoceano, non solo perché Canedy è la prima afroamericana a occupare una poltrona di questo rilievo nell’editoria statunitense, ma per i suoi rapporti finora piuttosto … Continua L'articolo La pandemia non spaventa l’editoria Usa proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

MSF_ITALIA : #Grecia #rifugiati Nel mezzo di una pandemia globale, i governi dovrebbero proteggere le persone ad alto rischio di… - wireditalia : Mancano 23,4 miliardi di metri cubi d’acqua, l'equivalente del lago di Como. Bisogna rivedere la gestione della ret… - renatobrunetta : Perchè questo Governo non ha sfruttato l’“anno sabbatico” da pandemia per realizzare davvero le #riforme che servon… - benjisbabey : RT @artvloueh: gigi ha detto che non sta condividendo molto della sua gravidanza perché stiamo vivendo una pandemia e al momento non le sem… - I_everywhere_1d : RT @artvloueh: gigi ha detto che non sta condividendo molto della sua gravidanza perché stiamo vivendo una pandemia e al momento non le sem… -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia non Coronavirus, la pandemia non si ferma Adnkronos Dpcm e proroga restrizioni: restano le mascherine, sì alle valige a bordo in aereo. Ecco le ultime disposizioni

"Non esiste il rischio zero senza il vaccino, non dobbiamo sottovalutare la pandemia - dice il ministro in Parlamento illustrando il nuovo Dpcm -. La circolazione del virus accelera e non perde potenz ...

Coronavirus: Oms e Unicef, allarmante calo vaccini per stop a servizi

Milano, 15 lug. (Adnkronos Salute) - Per effetto "delle interruzioni nei servizi causa pandemia di Covid-19", si assiste a "un allarmante calo del numero di bambini che ricevono vaccini salvavita in t ...

"Non esiste il rischio zero senza il vaccino, non dobbiamo sottovalutare la pandemia - dice il ministro in Parlamento illustrando il nuovo Dpcm -. La circolazione del virus accelera e non perde potenz ...Milano, 15 lug. (Adnkronos Salute) - Per effetto "delle interruzioni nei servizi causa pandemia di Covid-19", si assiste a "un allarmante calo del numero di bambini che ricevono vaccini salvavita in t ...