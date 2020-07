Justice Con: il programma della convention con Zack Snyder (Di mercoledì 15 luglio 2020) Andiamo a scoprime il programma completo previsto per la Justice Con, la convention totalmente dedicata al regista Zack Snyder e ai suoi film per il DC Extended Universe Manca poco al 25 Luglio, giorno in cui debutterà la Justice Con, evento imperdibile per i fan di Zack Snyder. Durante il meeting si parlerà infatti dei film del regista e in particolare di Justice League con ospiti come Ray Porter e Ray Fisher, rispettivamente interpreti di Darkseid e Cyborg in Justice League (2017). Oltre ovviamente allo stesso regista, saranno presenti anche altri membri della troupe che hanno fatto parte della travagliata lavorazione del film. Ad esempio Fabian Wagner, direttore ... Leggi su tuttotek

elnleun : 'La strategia è confondere i test con la malattia, confondere i contagiati con i malati' DA CONDIVIDERE #COVID__19… - Zenkun06535548 : Vendo o scambio Battlefield 1 con gioco a mio piacimento (preferibilmente my hero one justice) vendo a 15€ palermo - VladiMurtas : Non c'è niente di peggio che avere a che fare con indagini condotte alla cazzo di cane! Un altro grave squilibrio t… - Frange_ : @Reifrak il problema per me non è manco offendere/offendersi. È che ormai rifuggiamo la conflittualità vera, sana,… - MangaForevernet : ? Justice League: Gal Gadot ha rifiutato di girare una scena provocante ? ? -

Ultime Notizie dalla rete : Justice Con Justice Con, rivelato il programma completo della convention di Zack Snyder Everyeye Cinema Justice League Dark: Apokolips War. Una fine epica e tragica

Gli esseri umani, per loro natura, hanno bisogno di certezze, di punti di riferimento che scandiscano il loro vivere e nei quali possano trovare un rassicurante senso di regolarità. Nella narrativa, m ...

“Justice League” e lo Snyder Cut, ultime notizie

Fin dall’uscita del lungometraggio DC Comics nel 2017, moltissimi fans avevano promosso campagne per richiedere a gran voce “ReleaseTheSnyderCut” del film. Questo accadeva in seguito all’abbandono del ...

Gli esseri umani, per loro natura, hanno bisogno di certezze, di punti di riferimento che scandiscano il loro vivere e nei quali possano trovare un rassicurante senso di regolarità. Nella narrativa, m ...Fin dall’uscita del lungometraggio DC Comics nel 2017, moltissimi fans avevano promosso campagne per richiedere a gran voce “ReleaseTheSnyderCut” del film. Questo accadeva in seguito all’abbandono del ...