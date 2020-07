Infortunio Cornelius, l’attaccante del Parma si ferma per un problema muscolare (Di mercoledì 15 luglio 2020) Infortunio Cornelius – Si sta giocando Milan-Parma, gara valevole per la trentatreesima giornata di Serie A. Tegola per Roberto D’Aversa, costretto a rinunciare dopo 12 minuti all’attaccante Andreas Cornelius. Il danese ha accusato un problema muscolare nel tentativo di recuperare il pallone. Infortunio alla coscia per Cornelius, che era rimasto fuori un paio di volte nelle ultime gare sempre per qualche noia fisica. Le sue condizioni verranno valutate al ritorno in Emilia.L'articolo Infortunio Cornelius, l’attaccante del Parma si ferma per un problema muscolare CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

zazoomblog : Milan-Parma infortunio per Cornelius: problema al flessore per il danese - #Milan-Parma #infortunio #Cornelius: - CalcioWeb : Infortunio per #Cornelius in #MilanParma l'attaccante danese si ferma per un problema muscolare - - SOSFanta : ?? FLASH – Infortunio per #Cornelius! Cambio obbligato con il #Milan: il voto… ? - sportface2016 : #MilanParma Andreas #Cornelius lascia anzitempo il match: decisivo un contrasto problema al flessore, entra… - MilanInside_ : 11’ INFORTUNIO! Cornelius a terra, interviene lo staff medico. #MilanParma #SerieATIM #MilanInside -