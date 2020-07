Il doppio gioco di Renzi. Sta con 5S e dem e strizza l’occhio a Berlusconi. Interrogazione sull’audio del giudice Franco. Aiutino a Silvio firmato Matteo (Di mercoledì 15 luglio 2020) Da una parte un sorriso a Giuseppe Conte, dall’altra una pacca sulle spalle a Silvio Berlusconi. Da un lato una stretta di mano a Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio, dall’altra un plauso al Cavaliere. La politica, dopotutto, è continua mediazione e trattativa. E chi, sul punto, non ha rivali sembra essere Matteo Renzi. Sì membro della maggioranza di governo, ma non così “convinto” da non poter esprimere critiche anche piccate. I più cattivi parlerebbero di politica della “bandieruola” e di opportunismo, altri invece di autonomia e indipendenza. Fatto sta che quello che è accaduto pochi giorni fa ha fatto storcere il muso a più di qualcuno. Sui quotidiani dei giorni scorsi tanto si è parlato della condanna in via definitiva di ... Leggi su lanotiziagiornale

