FORMAZIONI Sampdoria Cagliari: Quagliarella in panchina, Ragatzu titolare (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Sampdoria Cagliari Ecco gli schieramenti ufficiali di Sampdoria-Cagliari, match valido per la 33ª giornata di Serie A 2019/2020. Sampdoria (4-4-2) – Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Linetty, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Bonazzoli. All.: Ranieri Cagliari (3-5-2) – Cragno; Walukiewicz, Pisacane, Carboni; Nandez, Ionita, Birsa, Rog, Lykogiannis; Simeone, Ragatzu. All.: Zenga. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

