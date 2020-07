Evade dalla quarantena | ragazza multata per essere andata al mare (Di mercoledì 15 luglio 2020) Invece di sottostare all’isolamento domiciliare, una giovane Evade dalla quarantena di nascosto per concedersi una giornata in spiaggia. Finisce malissimo per lei. Una maxi multa ha colpito una giovane, colpevole di non avere rispettato le norme anti epidemia. Lei è una 25enne che Evade dalla quarantena per andare al mare. La ragazza abita in un … L'articolo Evade dalla quarantena ragazza multata per essere andata al mare è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

rubino_vi : @Lavvelenata Non penso. Sono freelance da sempre, dalla laurea 26 anni fa e non vedo i dipendenti pubblici come pub… - dado_janoski : RT @anti_calcio: La storia del nostro patetico amico è semplice. Prima o poi doveva succedere e così dalla foga di ostentare cattiveria per… - lazarismo : RT @anti_calcio: La storia del nostro patetico amico è semplice. Prima o poi doveva succedere e così dalla foga di ostentare cattiveria per… - LucaAndreu : RT @anti_calcio: La storia del nostro patetico amico è semplice. Prima o poi doveva succedere e così dalla foga di ostentare cattiveria per… - Ryos_27 : RT @anti_calcio: La storia del nostro patetico amico è semplice. Prima o poi doveva succedere e così dalla foga di ostentare cattiveria per… -

Ultime Notizie dalla rete : Evade dalla Coronavirus Bologna, evade dalla quarantena. Imprenditore denunciato il Resto del Carlino Caltanissetta, evade dai domiciliari per spacciare: arrestato

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un nisseno ventottenne, attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per evasione e ...

Bomba d'acqua a Palermo, allagamenti e temporali: nuota in strada fingendo di essere a mare

Palermo, violento temporale e allagamenti: l'auto è quasi sommersa play 22373 • di Attualita Maltempo, temporali e frane in Alto Adige, allagamenti in Veneto Violente precipitazioni, con grandine e fo ...

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un nisseno ventottenne, attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per evasione e ...Palermo, violento temporale e allagamenti: l'auto è quasi sommersa play 22373 • di Attualita Maltempo, temporali e frane in Alto Adige, allagamenti in Veneto Violente precipitazioni, con grandine e fo ...