Eiffel 65 su Instagram, qualcosa bolle in pentola: pronto un nuovo remix ad opera di Flume? (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sono passati 21 anni dall’exploit di Blue (Da Ba Dee), la hit con cui gli Eiffel 65 si fecero conoscere in tutto il mondo. Un successo planetario, quello degli Eiffel 65 (che in precedenza avevano temuto di fallire – ma abbiamo scritto anche di questo). Una canzone che entra in testa ed un video estremamente futuristico per quei tempi furono la ricetta per una hit capace di vincere il disco d’oro in Canada, Danimarca, Finlandia e Germania; quello di platino in Australia, Austria, Nuova Zelanda, Regno Unito, Svezia, Stati Uniti e Svizzera; quello di diamante in Francia. 21 anni dopo su Instagram un teaser pubblicato dagli Eiffel 65 sulla loro pagina ufficiale fa sognare un nuovo remix. Un remix che potrebbe essere opera del ... Leggi su nonsolo.tv

lucamaterazzi : Un pezzo di ??. #nicefrance #cotedazurfrance #homesweethome #casa #eiffel alessandro_agresti @lucamaterazzi @ Nice,… - marinagalatioto : ?? ?? ???????????????? ???? ???????????? ?? ?? 'Ho sognato di andare con te a Parigi, di dormire in una camera con vista sulla Torr… - VicktorLTD : RT @VicktorLTD: #PARIS -1932- pintando la Torre Eiffel / uff! - VicktorLTD : #PARIS -1932- pintando la Torre Eiffel / uff! -

Ultime Notizie dalla rete : Eiffel Instagram Roger Vivier e l’Instagram Game ambientato a Parigi Vogue Italia Anche Roger Vivier fa ‘giocare’ i suoi follower

Roger Vivier porta i suoi follower nella Ville lumière. E a costo zero. Il brand di calzature ha infatti lanciato un nuovo filtro, disponibile su Instagram, con cui giocare a ‘Walk Your Tuna’. L’utent ...

Roger Vivier e l’Instagram Game ambientato a Parigi

Immaginato dal Direttore creativo Gherardo Felloni, prodotto dall'agenzia creativa Pink Salt, e disegnato dall’illustratore Kim Young Oh, il nuovo filtro 'Walk Your Tuna Game Vivier' ci porta in giro ...

Roger Vivier porta i suoi follower nella Ville lumière. E a costo zero. Il brand di calzature ha infatti lanciato un nuovo filtro, disponibile su Instagram, con cui giocare a ‘Walk Your Tuna’. L’utent ...Immaginato dal Direttore creativo Gherardo Felloni, prodotto dall'agenzia creativa Pink Salt, e disegnato dall’illustratore Kim Young Oh, il nuovo filtro 'Walk Your Tuna Game Vivier' ci porta in giro ...