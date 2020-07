"Disattivato in pochi secondi": così i raggi Uv eliminano il virus (Di mercoledì 15 luglio 2020) Gabriele Laganà Da una ricerca condotta da un team di medici e astrofisici italiani è emerso che il coronavirus diventa inattivo in pochi secondi con piccole quantità di raggi UvC Il Sole potrebbe essere un nostro importante alleato nella lotta contro il coronavirus. Secondo uno studio condotto da un team italiano composto da medici del dipartimento "Luigi Sacco" dell’Università degli Studi di Milano, astrofisici dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) e Istituto nazionale dei tumori, i raggi ultravioletti emessi dalla nostra stella disattiverebbero il temibile microrganismo in pochi secondi. Una notizia per certi versi clamorosa che potrebbe segnare una svolta decisiva nella guerra a Covid-19. A ... Leggi su ilgiornale

