Consiglio Ue, Conte va alla Camera e si loda da solo. Nel suo libro dei sogni tutto è “resilienza” (Di mercoledì 15 luglio 2020) 15 lug – E’ “resilienza” la parola preferita da Giuseppe Conte nella sua informativa alla Camera in vista del Consiglio europeo straordinario del 17 e 18 luglio. tutto è “resiliente” nel suo discorso condito con la consueta fuffa dai toni roboanti. Al di là delle parole, però, resta il fatto che il premier abbia provato a convincere l’Aula che l’Italia ha un ruolo determinante nella trattativa Ue sui soldi per la crisi economica scatenata dalla pandemia. Conte si loda da solo Si è lodato da solo, Conte, per il suo tour in Europa – che si è chiuso con il fallimentare incontro con la cancelliera ... Leggi su ilprimatonazionale

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ #Conte si prostra alla #Merkel. Pur di portare a casa il Recovery Fund è pronto a subire… - M5S_Europa : Mentre #Salvini è al #Papeete tra selfie e bagni in piscina, #Conte è al lavoro per mettere in sicurezza il futuro… - Palazzo_Chigi : Nella giornata di domani, mercoledì 15 luglio, il Presidente @GiuseppeConteIT sarà alla Camera (ore 9) e al Senato… - sergimagugliani : RT @Palazzo_Chigi: Nella giornata di domani, mercoledì 15 luglio, il Presidente @GiuseppeConteIT sarà alla Camera (ore 9) e al Senato (ore… - carusate : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parteciperà al prossimo Consiglio europeo. Ve lo dico, la data è venerdì 17 ! -