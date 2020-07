Colley: “Il gol? Ci sono andato vicino, devo continuare a lavorare e arriverà” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dopo la vittoria e i sei gol al Brescia, Ebrima Colley ha commentato la gara ai microfoni ufficiali dell’Atalanta. Queste le sue parole riportate da TMW: “sono molto contento, abbiamo fatto una buona partita e meritato la vittoria. Il gol? sono andato vicino ma non ci sono riuscito. devo continuare a lavorare e arriverà presto. Io sono pronto a giocare ogni volta che il mister mi chiamerà, quello che conta è lavorare in allenamento. Lo sto già facendo ma non basta. Essere già in prima squadra sempre è una cosa che mi rende molto felice. I tanti ragazzi dell’Atalanta? Stiamo facendo bene tutti, da Bellanova a ... Leggi su alfredopedulla

