Ciclomotore in fiamme in pieno Centro Storico, intervengono i Vigili del Fuoco (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 05’00 di oggi 15 luglio, sono intervenuti in via Modestino del Gaizo in Centro città, per un incendio che ha interessato un Ciclomotore. Le fiamme sono state spente, ed è stata messa in sicurezza l’area. L'articolo Ciclomotore in fiamme in pieno Centro Storico, intervengono i Vigili del Fuoco proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

CODEVIGO. Incidente mortale questa mattina poco prima delle 8 sulla strada statale 309 Romea in direzione. Venezia. Per cause in corso di accertamento da parte della Polstrada di Piove di Sacco si son ...

