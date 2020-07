Calcio, la regola delle 5 sostituzioni resterà in vigore anche per tutta la prossima stagione (Di mercoledì 15 luglio 2020) Cinque sostituzioni fino alla fine di luglio del prossimo anno. Lo ha stabilito l’Ifab, l’ente che stabilisce le regole del Calcio che aveva dato il via libera alla norma l’8 maggio scorso per concedere alle gare programmate di essere completate nel 2020 con la possibilità di consentire alle squadre di utilizzare fino a cinque sostituti, per ridurre il rischio di infortuni dovuto soprattutto al caldo e alle partite ravvicinate da giocare dopo un lungo stop, durato tre mesi. Oggi il Consiglio di amministrazione doveva decidere se estendere ulteriormente questa opzione, sulla base delle prime sensazioni delle parti interessate e di un’analisi dell’impatto del Covid-19 sui calendari delle competizioni. L’Ifab ha quindi deciso di estendere l’opzione alle ... Leggi su ilfattoquotidiano

Non si tratta di una regola o di un obbligo ... L'Ifab, infine, ha precisato come il mutevole impatto della pandemia sul calcio sia costantemente analizzato per garantire che in futuro vengano ...

Gli allenatori di calcio potranno contare su cinque sostituzioni all'interno di una singola partita anche nella prossima stagione: l'IFAB, l'organo che regola le norme del calcio internazionale, ha ...

