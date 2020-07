A Luglio in Sardegna quasi un hotel su due non arriva al 10% di riempimento (Di mercoledì 15 luglio 2020) , Visited 1 times, 1 visits today, Notizie Simili: Dal viaggio al ristorante, quanto costa una vacanza… La dura battaglia per la riapertura degli asili e… Da Santa Teresa il turismo della Sardegna ... Leggi su galluraoggi

Alitalia : Torniamo a volare insieme da Milano #Linate: iniziamo il 24 luglio verso la Sardegna e successivamente trasferiremo… - repubblica : Sardegna. Perso il 95 per cento del fatturato. A luglio saltate 2 prenotazioni su 3 - RaiCinema : Un'edizione piena di ospiti internazionali e non! Glamour, tanti film, star, incontri in tutta sicurezza: questo s… - protcivileolbia : - ludovika06 : quando Pedro, che è il mio idolo, la persona più importante della mia vita viene in Italia a fine luglio ma in Sard… -

Ultime Notizie dalla rete : Luglio Sardegna A Luglio in Sardegna quasi un hotel su due non arriva al 10% di riempimento Gallura Oggi Sardegna: 3 scosse terremoto davanti alla costa

Olbia, 15 luglio 2020 – Come già detto più volte in articoli simili, la Sardegna è una terra a basso rischio sismico e può capitare che i sismografi registrino scosse di terremoto vicino alla nostra ...

Casa Gramsci di Ghilarza, al via il concorso internazionale

Cagliari, 15 luglio 2020 - Il Comune di Ghilarza ha recentemente lanciato il concorso Internazionale di progettazione per il nuovo Polo Museale Casa Antonio Gramsci di Ghilarza che consisterà nel dare ...

Olbia, 15 luglio 2020 – Come già detto più volte in articoli simili, la Sardegna è una terra a basso rischio sismico e può capitare che i sismografi registrino scosse di terremoto vicino alla nostra ...Cagliari, 15 luglio 2020 - Il Comune di Ghilarza ha recentemente lanciato il concorso Internazionale di progettazione per il nuovo Polo Museale Casa Antonio Gramsci di Ghilarza che consisterà nel dare ...