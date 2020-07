Vignanotica è uno scorcio di paradiso. Ma non sarebbe così senza i suoi partigiani verdi (Di martedì 14 luglio 2020) Raccontare un territorio è il dovere di un giornalista che deve porre la sua osservazione al servizio dei lettori. Allo stesso tempo è doveroso porsi al servizio della bellezza, in tutte le sue forme ed ovunque si manifesti. In Puglia il racconto diventa facile, perché la bellezza pervade l’anima di ogni metro quadro di territorio, ed ogni superfice, volto, falesia, paesaggio stimola il racconto che con semplicità deborda nel sublime. Scendendo su una strada lungo la straordinaria panoramica del Gargano, la voce del navigatore ti annuncia di procedere per un chilometro su via Vignanotica. La strada a malapena contiene la tua auto ma a scortarla sui lati ci pensano ulivi, rovi, pini bassi, che si aggiungono a fragranze selvatiche e ad uno scampanellio di mandria che compone un asset sensoriale completo. Non sei in Appenzell, ... Leggi su ilfattoquotidiano

