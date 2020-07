Rutte si dice “pessimista” su un accordo sul Recovery Fund e prepara le barricate in vista del vertice tra i leader Ue (Di martedì 14 luglio 2020) Ue, il premier olandese Rutte gela l’Italia: “Pessimista su accordo sul Recovery Fund” Il premier olandese Mark Rutte gela l’Italia e si dice “pessimista” su un accordo sul Recovery Fund, il piano da 750 miliardi di euro destinato ai Paesi della Ue più colpiti dalla crisi economica causata dall’epidemia di Coronavirus. Rutte, dunque, spegne le speranze di chi sperava, inclusa l’Italia, di chiudere l’accordo sul Recovery Fund già questo fine settimana, nel corso del vertice tra i leader Ue in programma venerdì 17 e sabato 18 luglio. Il “dietro le ... Leggi su tpi

giovanniproto67 : RT @DiDimiero: Cosa ha riportato in Italia il premier Conte dopo il tour tra i Paesi europei? Poco o nulla stando a quanto dice l'olandese… - DiDimiero : Cosa ha riportato in Italia il premier Conte dopo il tour tra i Paesi europei? Poco o nulla stando a quanto dice l'… - mosllerdd : RT @mosllerdd: @rep_bologna Anche ITA era Paese sovrano, come lo è tutto il resto del mondo che non ha adottato l'euro. Lo siamo stati dall… - mosllerdd : @rep_bologna Anche ITA era Paese sovrano, come lo è tutto il resto del mondo che non ha adottato l'euro. Lo siamo s… - PazzoPerDomani : RT @GioFaggionato: Ue pronta a usare l'articolo 116 del trattato contro i tax ruling, dice Ft. Quello che prevede prima consultazione e poi… -