Pierluigi Diaco vs Corinne Clery: “Dici solo bugie” (Di martedì 14 luglio 2020) Ancora una volta Pierluigi Diaco fiero della sua trasparenza e sincerità si è dimostrato un padrone di casa a Io e Te il programma che conduce nel primo pomeriggio di Rai 1 decisamente poco accogliente e garbato. Non è la prima volta che Diaco non concorda con i suoi ospiti e questo a quanto pare poco piace ai vertici di rete. Vittima questa volta del giornalista, Corinne Clery ospitata in studio con la sua ex nemica Serena Grandi con cui si è riappacificata in seguito alla loro partecipazione al Grande Fratello Vip dello scorso anno. Clery si è trovata ad essere definita da Diaco bugiarda e questo perchè il suo pensiero su come viene gestito il reality di Cinecittà è diverso dal suo. Clery ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Pierluigi Diaco vs Corinne Clery: “Dici solo bugie” - pezslaugh : RT @__irishrose: Ma c'è un conduttore più antipatico e saccente di Pierluigi Diaco? Non credo. #ioete - justriccardo : RT @Saverio_94: Qui c'è da fare una petizione per mandare a casa Pierluigi Diaco, altro che Barbara D'Urso. - infoitcultura : Pierluigi Diaco e Corinne Clery, lite clamorosa a Io e Te: «Sei una bugiarda». Bufera social - Wertigo6 : RT @O_Strunz: Pierluigi #Diaco: “Voto per il #centrodestra. La #Meloni? Amica e donna coraggiosa”. Svelato il motivo per cui conduce sempre… -