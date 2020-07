Paura Inter, poi rimonta e secondo posto (Di martedì 14 luglio 2020) Papera di Handanovic, segna Belotti: poi tre gol in 13 minuti ribaltano il risultato col Toro e Conte aggancia la Lazio alle spalle della Juve. . Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Paura Inter Paura Inter, poi rimonta e secondo posto QUOTIDIANO.NET Roma, Zaniolo torna protagonista ma i tifosi hanno paura: «Adesso Pallotta lo venderà»

Un atteggiamento, quello del presidente americano, che ha instillato nei tifosi la paura di veder partire i simboli della squadra per far fronte ai problemi di bilancio. Ultimo aggiornamento: 19:12. .

Conte chiede pazienza: "Ci vuole tempo per vincere, ho firmato per tre anni e sono entusiasta"

Il tecnico nerazzurro dopo Inter-Torino parla del presente e del futuro, con Eriksen sullo sfondo: "Devo fare delle scelte per la squadra". Due minuti e passa la paura. L'Inter con Young e Godin ribal ...

