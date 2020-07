Neon Abyss: come sconfiggere Ares e Athena (Di martedì 14 luglio 2020) Gli ultimi boss di Neon Abyss sono piuttosto sfuggenti e forse non riuscite a trovarli, ecco come raggiungere e sconfiggere Ares e Athena Neon Abyss pone al giocatore l’obiettivo di sconfiggere 5 diversi boss di trama per completare il gioco. Per gli ultimi due però non basta solamente proseguire nei livelli per affrontarli, ma sarà necessario prima raccogliere un particolare talismano che vi fornirà l’accesso al loro livello. Leggete quindi la nostra guida per scoprire come ottenere i talismani per sconfiggere Ares e Athena, gli ultimi due boss di Neon Abyss. Tra saggezza e violenza Se avete ... Leggi su tuttotek

Ultime Notizie dalla rete : Neon Abyss Neon Abyss Recensione: un frenetico roguelite cyberpunk Everyeye Videogiochi Neon Abyss è disponibile per PS4, PC, Switch e Xbox Game Pass

Neon Abyss, il nuovo platform d'azione roguelike di Team17, è disponibile per PS4, PC e Switch, ma anche su Xbox Game Pass di Xbox One sin dal lancio. NOTIZIA di Luca Forte — 14/07/2020 Neon Abyss, il ...

Recensione Neon Abyss: l’arte della ripetizione

Il roguelike è un genere nato ormai davvero da molto tempo, ma che è tornato alla ribalta prepotentemente negli ultimi anni. La struttura tipica del genere infatti ha trovato la sua naturale zona di c ...

