‘Ndrangheta a caccia di fondi anti-Covid: 8 arresti per una frode sull’acciaio (Di martedì 14 luglio 2020) L’indagine della Finanza su una frode all’Iva nel settore del commercio di acciaio ha fatto scoprire i tentativi della ‘ndrangheta di ottenere i fondi anti-Covid destinati alle imprese. La scoperta è stata fatta dai dal nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano. Che ha portato alla luce il reticolo di società intestate ad alcuni prestanome. E riconducibili alla ‘Ndrangheta. Otto le persone arrestate – 4 ai domiciliari e 4 in carcere – che si sono viste contestare una lunga sfilza di reati. Dall’associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale aggravata dal metodo mafiodo alla disponibilità di armi, auto-riciclaggio, intestazione fittizia di beni e valori, bancarotta fraudolenta. Tutto ... Leggi su secoloditalia

