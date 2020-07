"Halarà", sei artigiani del vino per una casa comune a Marsala (Di martedì 14 luglio 2020) “Metti tre siciliani, un calabrese, un marchigiano e un toscano”, sarebbe l’incipit perfetto di una barzelletta, ma non lo è. Anzi è una bella storia di vino da raccontare. Una storia moderna, presente e futura. Sei artigiani del vino che si sono messi insieme per scrivere un racconto di Mediterraneo al sapor di uva. Ci troviamo a Marsala, dove l’11 maggio del 1860 sbarcò Garibaldi con i Mille. Qui la produzione vitivinicola moderna ha una narrazione centenaria, basti pensare che il Marsala è stato il primo vino italiano a conquistare il mondo e che negli ultimi anni questo territorio sta sempre più recuperando e rafforzando la sua identità, puntando non solo sul più famoso dei vini fortificati, ma anche su ... Leggi su huffingtonpost

