Guida Tv Mercoledì 15 luglio 2020 (Di martedì 14 luglio 2020) Guida Tv Mercoledì 15 luglio Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv mercoledì 15 luglio Rai 1ore 20:30 Techetechetè Speciale Poohore 21:25 Superquark ore 23:47 Tg1 60 secondi ore 23:50 Superquark Natura Rai 2ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 90° minutoGol Flash ore 21:45 NCIS 16×13-14 (replica)ore 23:20 90° minuto Rai 3ore 20:25 La Dedicaore 20:45 Un Posto Al soleore 21:20 Chi l’ha visto? show ore 00:00 Linea Notte – Info Canale 5ore 20:35 Paperssima Sprint (show) ore 21:20 Palinsesti autunno 2020 ore 21:30 Come Sorelle 1×02Il mattino successivo all’omicidio di Tekin, giunge nella villa Sinan, suo figlio, in pessimi rapporti con il padre. Azra scopre che Cilem è stata rapita. ore 00:25 Tg5 Italia 1ore ... Leggi su dituttounpop

