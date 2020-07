È ufficiale: Lopalco si candida in Puglia. Le accuse su stipendio e visibilità: «Ora guadagno meno. Non farò campagna elettorale: devo lavorare» – Video (Di martedì 14 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (14 luglio)La candidatura dell’epidemiologo Pier Luigi Lopalco ci sarà. Il capo della task force della Puglia per l’emergenza Coronavirus ha sciolto la riserva, dopo aver dato sostanziale disponibilità nei giorni scorsi, come aveva detto in un’intervista a Open. L’ufficialità è arrivata durante la trasmissione In Onda su La7: «Ho accettato la proposta che mi è stata fatta». Ed era proprio una proposta che mancava, dopo che Lopalco aveva sostanzialmente dato la sua disponibilità a presentarsi nelle liste che sosterranno il presidente uscente della Puglia, Michele Emiliano, alle prossime elezioni Regionali. In caso di successo del candidato del centrosinistra in ... Leggi su open.online

