Attacco hacker ai server del Pd, prese di mira le piattaforme di tesseramento e donazioni: “Tentativi in vista delle elezioni, denunciamo” (Di martedì 14 luglio 2020) Da tre giorni i server del Partito democratico sono sotto Attacco. In particolare, sono state prese di mira le piattaforme che gestiscono le donazioni, il tesseramento online e la campagna del 2×1000. “Sono pagine che contengono una mole enorme di dati”, fanno sapere in una nota dal Pd. “L’impressione è che siano solo prove generali per pianificare qualcosa di più grosso nelle settimane che verranno – dicono – magari in piena campagna elettorale per le Regionali“. Da sabato notte, dunque, “i server” sono bersaglio di “attacchi informatici DDOS (Distributed Deny of Service). Si sono verificate intrusioni della durata di circa dieci minuti – si legge nel documento ... Leggi su ilfattoquotidiano

