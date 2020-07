Assemblea e corteo dei lavoratori Whirlpool a Napoli: “Non esiste un piano B” (Di martedì 14 luglio 2020) NAPOLI – Ennesima giornata di mobilitazione per i lavoratori della Whirlpool di Napoli in vista dello sciopero generale di 8 ore proclamato per venerdi’ 17 luglio e di ulteriori iniziative di protesta in programma la prossima settimana. Alle 12 si e’ tenuta un’assemblea nello stabilimento a cui hanno preso parte le segreterie locali dei sindacati. Al termine della riunione, gli operai sono scesi in strada per un corteo pacifico nella zona di via Argine cantando lo slogan della loro protesta ‘Napoli non molla’. “Per Napoli esiste solo un piano A: continuare a produrre lavatrici a Napoli. Tutte le altre ipotesi sono inaccettabili e irricevibili”, dice il segretario generale della Fiom-Cgil di Napoli Rosario Rappa. “Non siamo disponibili a ragionare su altri ‘spezzatini’ a cui pensa il governo”, incalza Antonio Accurso, segretario generale Uilm Campania. Per Biagio Trapani, segretario Fim-Cisl di Napoli, bisogna “rispettare l’accordo sottoscritto dalla multinazionale ad ottobre 2018. Nessuno ci ha ancora detto perche’ quell’accordo non e’ stato rispettato”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Assemblea e corteo dei lavoratori Whirlpool a Napoli: “Non esiste un piano B” VIDEO | Lavoratori Whirlpool di Napoli in protesta Whirlpool, da Fim, Fiom, Uilm sciopero di gruppo per chiedere di ritirare la chiusura A Napoli lavoratori Whirlpool in catene contro l’immobilismo del governo VIDEO | Lavoratrici Whirlpool di Napoli riscrivono l’inno cileno contro la violenza sulle donne Whirlpool, il 31 maggio l’iniziativa “Napoli un anno di lotta un anno di speranza” Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Assemblea corteo Napoli, corteo degli operai Whirlpool: “No a reindustrializzazione” Sky Tg24 Whirlpool, corteo degli operai di Napoli: no alla reindustrializzazione

Sono di nuovo in strada gli operai della Whirlpool di Napoli, al termine di una assemblea, oggi in fabbrica, con le segreterie dei sindacati, per rilanciare la vertenza e programmare gli scioperi in ...

Mali: manifestazioni a Bamako, tv di stato interrompe trasmissioni

Roma, 11 lug. (askanews) - Manifestanti in Mali hanno costretto la tv di stato a interrompere le trasmissioni durante i cortei nella capitale Bamako. Lo riporta il sito internet della Bbc. La polizia ...

Sono di nuovo in strada gli operai della Whirlpool di Napoli, al termine di una assemblea, oggi in fabbrica, con le segreterie dei sindacati, per rilanciare la vertenza e programmare gli scioperi in ...Roma, 11 lug. (askanews) - Manifestanti in Mali hanno costretto la tv di stato a interrompere le trasmissioni durante i cortei nella capitale Bamako. Lo riporta il sito internet della Bbc. La polizia ...