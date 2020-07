Ascolti TV | Lunedì 13 luglio 2020. Montalbano (21.2%) surclassa Appuntamento con l’Amore (9.7%) (Di martedì 14 luglio 2020) Il Giovane Montalbano Nella serata di ieri, lunedì 13 luglio 2020, su Rai1 Il Giovane Montalbano 2 in replica ha conquistato 4.233.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale 5 Appuntamento con l’Amore ha raccolto davanti al video 1.875.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai2 Made in Sud ha interessato 1.624.000 spettatori pari all’8% di share. Su Italia 1 47 – Ronin ha intrattenuto 1.036.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Il Colpevole – The Guilty ha raccolto davanti al video 958.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 933.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 la replica di Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 348.000 spettatori con uno share del 2%. Su Tv8 Premonition segna 501.000 ... Leggi su davidemaggio

