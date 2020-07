Amici, la chemioterapia non ferma Cassandra: la sua esibizione dall’ospedale Cardarelli fa il giro del web – Video (Di martedì 14 luglio 2020) Un’esibizione che in pochi giorni fa il giro della Rete, incantando tutti, e un provino ottenuto via Skype per uno dei talent show più importanti del panorama televisivo italiano. È la storia di Cassandra, appena 21 anni e una forza d’animo incredibile. Costretta al letto, al Cardarelli di Napoli, dove sta facendo il suo secondo giro di chemioterapia, la giovane cantante originaria di Frattamaggiore, nel Napoletano, ha incantato e commosso anche la commissione che si occupa di scovare i prossimi allievi della Scuola di Amici. La sua vicenda, raccontata da Il Mattino, è ancora in evoluzione, ma grazie a un Video pubblicato su Youtube, sembra aver preso la giusta direzione. Cassandra nei mesi scorsi fa ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : Cassandra, 21 anni e la leucemia ma lei non si arrende e intende realizzare il sogno di partecipare al talent 'Amic… - ilfattovideo : Amici, la chemioterapia non ferma Cassandra: la sua esibizione dall’ospedale Cardarelli fa il giro del web – Video - clikservernet : Amici, la chemioterapia non ferma Cassandra: la sua esibizione dall’ospedale Cardarelli fa il giro del web – Video - Noovyis : (Amici, la chemioterapia non ferma Cassandra: la sua esibizione dall’ospedale Cardarelli fa il giro del web – Video… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Cassandra, 21 anni e la leucemia ma lei non si arrende e intende realizzare il sogno di partecipare a… -