Vaia sul caso Parma: “Sbagliato che tutta la squadra non si sia messa in quarantena” (Di lunedì 13 luglio 2020) Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani e membro della commissione medica FIGC, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Mi dispiace che il Parma abbia avuto un positivo, stiamo lavorando affinché i tamponi vengano fatti almeno una volta a settimana, farlo ogni 3-4 giorni non serve. La positività di un elemento del gruppo squadra prevede che si attivi subito il contact tracing, quindi capire con chi è stato a contatto. Questo è un meccanismo che avviene a valle di una decisione che continuo a ritenere sbagliata, quella di non costringere il gruppo squadra a vivere almeno per un periodo, tutti insieme. Mettere tutti in una “bolla” significa per i ragazzi, che vivono una vita privilegiata, fare un piccolo sacrificio ed essere allontanati ... Leggi su ilnapolista

napolista : #Vaia sul caso #Parma: “Sbagliato che tutta la squadra non si sia messa in quarantena” Il direttore sanitario dell… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: FIGC - Commissione medica, Vaia: 'Se si possono fare spettacoli, concerti all'aperto, cinema all'aperto si potrebbe an… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: FIGC - Commissione medica, Vaia: 'Se si possono fare spettacoli, concerti all'aperto, cinema all'aperto si potrebbe an… - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: FIGC - Commissione medica, Vaia: 'Se si possono fare spettacoli, concerti all'aperto, cinema all'aperto si potrebbe an… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: FIGC - Commissione medica, Vaia: 'Se si possono fare spettacoli, concerti all'aperto, cinema all'aperto si potrebbe an… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaia sul Commissione Medica FIGC, Vaia: 'Covid al Parma? Un errore non chiudere la squadra in isolamento' Calciomercato.com VIDEO - Diletta Leotta, partita a biliardino e shooting fotografico

13.07 14:23 - FIGC - Commissione medica, Vaia: "Se si possono fare spettacoli, concerti all'aperto, cinema all'aperto si potrebbe anche andare a vedere una partita allo stadio, sul positivo nel Parma.

FOTO ZOOM - Lady Callejon, pranzo con panorama

13.07 14:23 - FIGC - Commissione medica, Vaia: "Se si possono fare spettacoli, concerti all'aperto, cinema all'aperto si potrebbe anche andare a vedere una partita allo stadio, sul positivo nel Parma.

13.07 14:23 - FIGC - Commissione medica, Vaia: "Se si possono fare spettacoli, concerti all'aperto, cinema all'aperto si potrebbe anche andare a vedere una partita allo stadio, sul positivo nel Parma.13.07 14:23 - FIGC - Commissione medica, Vaia: "Se si possono fare spettacoli, concerti all'aperto, cinema all'aperto si potrebbe anche andare a vedere una partita allo stadio, sul positivo nel Parma.