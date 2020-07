Siviglia in Champions: per il Milan plusvalenza Suso (Di lunedì 13 luglio 2020) Milan plusvalenza Suso – La Real Sociedad vince in casa del Villareal e il Siviglia si qualifica aritmeticamente per la Champions League 2020-2021. Si verifica così la condizione prevista dagli accordi tra Milan e Siviglia in merito al trasferimento, inizialmente a titolo temporaneo per 18 mesi, di Suso alla società spagnola, che ora, proprio alla luce … L'articolo Siviglia in Champions: per il Milan plusvalenza Suso è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

