“Qui un crimine contro l’umanità”, i parenti delle vittime di Bergamo scrivono alla Commissione Ue (Di lunedì 13 luglio 2020) La lettera dei parenti delle vittime di Bergamo alla Commissione Ue: “Vigilare sulle indagini”. Bergamo – E’ stata inviata dai parenti delle vittime di Bergamo una lettera alla Commissione Ue per chiedere “la supervisione sulle indagini in corso in Lombardia, dove sembrano esserci segni di indicibili crimini contro l’umanità“. “Come parenti delle vittime – si legge nel testo citato da La Repubblica – vi sollecitiamo a supervisionare le indagini in corso sull’epidemia di coronavirus in Italia, con un occhio sulle potenziali ... Leggi su newsmondo

