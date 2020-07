Quattro giovani abruzzesi creano NeedFy, l'app gratuita per frequentare locali e discoteche in sicurezza (Di lunedì 13 luglio 2020) Ha un'anima perlopiù abruzzese NeedFy, l'app creata da sei giovani italiani esperti di informatica e marketing, con l'obiettivo di far ripartire la movida estiva. Quattro dei sei creatori, infatti, ... Leggi su chietitoday

lightmoon972 : RT @Torrechannelit: Napoli – Aggrediscono un uomo con un coltello, denunciati quattro giovani - LaTorre1905 : #Napoli. Aggrediscono un uomo con un #Coltello, denunciati quattro giovani #Aggrassione #Posillipo #Cronaca -… - ViViCentro : Napoli, quattro giovani, due ragazzi e due ragazze, si sono persi mentre erano in escursione sulla Collina dei Cama… - ViViCentro : Napoli, quattro giovani, due ragazzi e due ragazze, si sono persi mentre erano in escursione sulla Collina dei Cama… - Torrechannelit : Napoli – Aggrediscono un uomo con un coltello, denunciati quattro giovani -

Ultime Notizie dalla rete : Quattro giovani Napoli - Aggrediscono un uomo con un coltello, denunciati quattro giovani Torrechannel Dopo uno stop di cinque anni, tornano i container nel porto di Taranto

È iniziata la fase operativa per la San Cataldo Container Terminal del gruppo Yilport. Alle 8 del mattino, ieri, con la tabella di marcia che era già stata comunicata, c'è stato il primo attracco al m ...

Legalità, dalla Calabria i campi estivi nei beni confiscati alla mafia. Coinvolte anche Campania, Puglia e Sicilia

Il Protocollo siglato oggi parte proprio dalle attività che si svolgeranno questa estate, fra luglio e agosto, nei beni sottratti alla criminalità organizzata e gestiti dalle cooperative sociali in ...

È iniziata la fase operativa per la San Cataldo Container Terminal del gruppo Yilport. Alle 8 del mattino, ieri, con la tabella di marcia che era già stata comunicata, c'è stato il primo attracco al m ...Il Protocollo siglato oggi parte proprio dalle attività che si svolgeranno questa estate, fra luglio e agosto, nei beni sottratti alla criminalità organizzata e gestiti dalle cooperative sociali in ...