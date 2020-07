OnePlus Nord saprà scattare selfie panoramici grazie a questa feature (Di lunedì 13 luglio 2020) OnePlus Nord avrà una fotocamera frontale capace di garantire agli utenti scatti di qualità superiore alla media. Ecco tutti i dettagli L'articolo OnePlus Nord saprà scattare selfie panoramici grazie a questa feature proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Ormai lo saprete in molti, OnePlus Nord verrà presentato in via ufficiale a breve, con il prossimo 21 luglio scelto per alzare finalmente il sipario sul prossimo smartphone della compagnia. Il tutto ...se lo usi come modem, una rete stabile ti evita scatti o abbassamenti repentini di qualità durate uno streaming, mentre la latenza è sempre fondamentale per il gaming, visto che lo smartphone lo uso p ...