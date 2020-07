Milano, 23enne accoltellato su un bus (Di lunedì 13 luglio 2020) da una gang di sudamericani 12 luglio 2020 23:57 Milano, 23enne accoltellato su un bus leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery Ansa 1 di ... Leggi su tgcom24.mediaset

Un 23enne è stato aggredito a coltellate a Milano su un autobus della linea 93. Il giovane, originario del Salvador, era in compagnia di tre amici quando, alla fermata di via Valvassori Peroni, sono s ...Milano, 12 luglio 2020 - Un 23enne di nazionalità straniera è stato accoltellato questa sera a Milano, in via Edoardo Bassini. Il giovane è stato aggredito per strada, all'angolo con via Peroni, poco ...