Macabra scoperta in un casolare: trovato il corpo decapitato di un uomo (Di lunedì 13 luglio 2020) Uccide a colpi di pistola l'ex marito della sua attuale compagna 4 luglio 2020 Nella tarda serata di domenica 12 luglio la polizia ha rinvenuto il cadavere decapitato di un uomo all'interno di un ... Leggi su today

AngeloTani : Io dopo il decreto sicurezza mi sento più sicuro,e voi? #Pozzuoli - Piergiulio58 : Macabra scoperta a Pozzuoli, trovato cadavere decapitato. - Today_it : Macabra scoperta in un casolare: trovato il corpo decapitato di un uomo - Adnkronos : Macabra scoperta a #Pozzuoli, trovato cadavere decapitato - NapoliToday : #Cronaca Macabra scoperta nel napoletano: trovato cadavere in decomposizione in un casolare -