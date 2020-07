Le incoerenze di Biden sull'economia (Di lunedì 13 luglio 2020) Quanto è credibile Joe Biden sull’economia? Giovedì scorso, il candidato democratico in pectore ha presentato un ambizioso piano per la ripresa economica. L’idea è quella di investire 400 miliardi di dollari per stimolare l’acquisto di prodotti americani da parte del governo federale (Buy American), ricorrendo ad ulteriori 300 miliardi da impiegare in ricerca e sviluppo di nuove tecnologie (Innovate in America). Secondo il piano, bisognerebbe «resistere agli abusi del governo cinese, insistere sul commercio equo ed estendere le opportunità a tutti gli americani, molti dei prodotti che vengono realizzati all'estero potrebbero essere realizzati negli Stati Uniti oggi». Nel suo programma, Biden attacca duramente Donald Trump, dichiarando che l’attuale ... Leggi su panorama

