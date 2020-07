L’app Sella è ora disponibile su Huawei AppGallery (Di lunedì 13 luglio 2020) Continua ad ampliarsi sempre di più Huawei AppGallery: da oggi è disponibile l’app Sella. Ora i clienti Huawei potranno direttamente accedere al proprio conto L’applicazione Sella arriva oggi su Huawei AppGallery per tutti i device dotati dei Huawei Mobile Services, andando ad aggiungersi alle soluzioni bancarie già disponibili su AppGallery per i device come la Huawei P40 Family, Huawei Mate Xs, Huawei Mate 30 Pro o gli ultimi Huawei Y5P e Huawei Y6P. Con l’app Sella, tutti i clienti di Banca Sella e di Banca Patrimoni Sella & C. ... Leggi su tuttotek

