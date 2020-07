Inter, Conte: «Siamo stati bravi. Futuro? Qui per un progetto triennale» (Di martedì 14 luglio 2020) Antonio Conte ha commentato la vittoria conquistata contro il Torino: le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Torino. PRESTAZIONE – «La partita l’abbiamo iniziata molto bene, dominando in tutto e per tutto. Poi c’è stato quel calcio d’angolo. È un periodo in cui prendiamo gol su ogni episodio. Dispiace, oggi è stato abbastanza clamoroso. E ha sbagliato Handanovic, che difficilmente fa questi errori. È un periodo particolare, e nelle partite precedenti Siamo stati puniti in maniera anche eccessiva. È stata una partita buonissima, con oltre il 60% del possesso, con venti tiri in porta, ... Leggi su calcionews24

