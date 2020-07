Insurtech, Intesa Sanpaolo aumenta la sua quota in Yolo (Di lunedì 13 luglio 2020) (Teleborsa) – In continuità con quanto avviato nel 2019, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha aumenta le sue quote nel capitale di Yolo, il gruppo italiano di servizi e d’intermediazione assicurativa digitale, fondato da Simone Ranucci Brandimarte e Gianluca De Cobelli nel 2017. Lead investors dell’operazione – annuncia Intesa Sanpaolo in una nota – sono Neva Finventures (il Corporate Venture Capital che fa capo a Intesa Sanpaolo Innovation Center e già azionista Yolo dal 2019) e Intesa Sanpaolo Vita, nuovo azionista. L’aumento di capitale, pari a tre milioni di euro, sottoscritto anche da Primomiglio SGR, ha permesso d’incrementare la compagine azionaria ... Leggi su quifinanza

